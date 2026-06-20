Nel panorama del calcio dilettantistico sardo c'è un nome che sta circolando sempre più insistentemente tra gli addetti ai lavori: Bruno Usai, centrocampista classe 2007 dell'Havana San Basilio, formazione di Seconda Categoria. Un profilo completo, capace di garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco. Nel settore giovanile agiva da trequartista, ma il salto in prima squadra ha coinciso con un cambio di ruolo: schierato più basso, da mezzala di contenimento, grazie alla sua capacità di accompagnare l'azione offensiva senza perdere equilibrio in fase difensiva.

Il percorso di Usai racconta la storia di un ragazzo cresciuto passo dopo passo nel calcio di base sardo. Tutto il settore giovanile fino ai Giovanissimi lo ha visto protagonista al Dolianova, il suo paese d'origine. Con la categoria Allievi è approdato al Su Planu, disputando il campionato Regionale, salvo poi fare ritorno a Dolianova a dicembre per essere aggregato alla prima squadra a soli 15 anni. La stagione successiva è proseguita sempre con la maglia del Dolianova in prima squadra, mentre in quella seguente ha vestito i colori rossoblù fino a dicembre, prima del trasferimento all'Ussana. Quest'anno, infine, l'approdo all'Havana San Basilio.

Nonostante l'interesse crescente attorno a lui, Usai non perde l'umiltà che lo contraddistingue: «Non mi sento un fenomeno, sto solo cercando di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e di dare il massimo per la squadra. Il cambio di ruolo mi sta aiutando a crescere, perché mi permette di interpretare entrambe le fasi di gioco e di sentirmi più utile al gruppo».

A confermare le qualità del centrocampista è anche il suo allenatore, Gianluca Frau, che non nasconde l'entusiasmo: «Bruno è un ragazzo che si fa apprezzare prima di tutto per l'atteggiamento: lavora, ascolta, non si tira mai indietro. Dal punto di vista tecnico ha qualità che in categoria si vedono raramente, soprattutto per la facilità con cui interpreta entrambe le fasi di gioco. Non mi sorprende che ci sia interesse da categorie superiori, perché ha tutte le carte in regola per fare un percorso importante».

Tra le voci di mercato circolate, secondo indiscrezioni, ci sarebbe anche il possibile interesse del Monastir, oltre a società di Eccellenza e Promozione come l'Atletico Cagliari, il Cus Cagliari, il Selargius e il Sant'Elena.

© Riproduzione riservata