Ritorna l’appuntamento pugilistico estivo targato Asd Se.Sa Boxing Porto Torres. Reduce da una prima edizione di successo, quest’anno il “Memorial Maria Grazia Biccheddu” accende le luci sul ring per una riunione interregionale Sardegna – Toscana, in programma nella due giorni, sabato 1 e domenica 2 luglio, nel quadrato allestito in piazza Garibaldi.

Ben nove match tra i migliori pugili isolani e altrettanti atleti provenienti da tre diverse società della penisola: Boxe Livorno Salvemini, Accademia dello Sport sezione pugilato Livorno ed infine la società con una storia centenaria, quale è la Pugilistica Lucchese. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Botteghe Turritane e gode del patrocinio non oneroso del Comune di Porto Torres.

Nella prima giornata, con inizio alle ore 20, sono previsti quindici incontri di boxe olimpica Iba, un calendario di nove sfide interregionali e altri sei match con atleti provenienti da tutta la Sardegna. La società Se.Sa Boxing ha curato al dettaglio ogni singolo aspetto della due giorni, in modo da ricordare al meglio la figura di Maria Grazia Biccheddu, imprenditrice e anima fondatrice del Falò Cafe fondato proprio in Piazza Garibaldi.

Si comincia sabato alle 20, dopo un minuto di raccoglimento in ricordo di Marco Satta Giannichedda, scomparso improvvisamente all’età di 31 anni per un infarto fulminante. Il pugile aveva indossato negli ultimi due anni la canotta della Sesa Boxing, onorandola con ben due titoli regionali nella categoria Assoluti (81 kg).

Successivamente il primo gong darà il via ai primi sei match fuori programma, dove saranno impegnati atleti locali che faranno da contorno all’evento. Al termine si entrerà nel vivo della manifestazione, dove verranno presentate sul ring le due rappresentative della Sardegna e della Toscana. Nella parte centrale della serata vi sarà una pausa e, grazie alle immagini proiettate sul maxi schermo, si potranno rivivere i momenti più significativi ed intensi della breve vita di Maria Grazia Biccheddu. La famiglia verrà omaggiata di una targa ricordo. Domenica 2 luglio a partire dalle 18 lo spazio sarà dedicato alle giovanili ed all’attività pugilistica amatoriale con la presenza di 40 atleti.

