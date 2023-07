Dopo la conquista del titolo italiano professionisti dei pesi Gallo ( a Sequals qualche giorno fa), altro importante obbiettivo per Cristian Zara. La Federazione internazionale ha infatti nominato il pugile sassarese cosfidante ufficiale al titolo vacante dell'Unione Europea.

Incontrerà, presumibilmente tra ottobre e novembre ( in data esatta e località ancora da stabilirsi), Sebastian Perez, campione spagnolo della categoria: «Ora stacchiamo per qualche giorno la spina dopo mesi davvero intensi», commenta il suo maestro Maurizio Muretti. «Poi con Cristian riprenderemo la preparazione per questo altro gravoso e importante impegno. Ovviamente i carichi di lavoro saranno stabiliti in base alla data dell'incontro. Noi comunque ci faremo trovare pronti anche per questa sfida».

Cristian Zara, 25 anni, nell'incontro vittorioso per il Tricolore contro Claudio Grande è apparso in grande crescita: tecnica e caratteriale. Per cui anche il titolo Ue potrebbe essere alla sua portata. Nella speranza (inoltre) che il combattimento si possa svolgere finalmente a Sassari. Dove manca da troppo tempo un match valido per una corona importante.

