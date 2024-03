Sul ring di Chianciano Terme dal 21 al 24 marzo si sono svolte le eliminatorie per i campionati italiani 2024 Junior e Schoolboy, dove l'atleta della Asd SeSa Boxing Group Porto Torres, Enrico Falchi - categoria 46kg Junior - ha superato ai punti l’avversario pugliese Gaetano Spadavecchia.

Nonostante la giovanissima età, Falchi ha mostrato una notevole intelligenza pugilistica, non accettando scambi ravvicinati e mettendo in atto una buona tecnica. Il giovane atleta turritano partiva con uno score inferiore rispetto al suo avversario, ma nonostante i pronostici ha condotto l'incontro impostando una boxe fatta di rimessa e di contrattacchi improvvisi, portando a casa la vittoria con verdetto unanime.

A questa fase del Campionato erano presenti i campioni regionali di categoria e grazie alla vittoria, il pugile turritano ha guadagnato il pass per partecipare alle fasi finali nazionali in programma dal 18 al 20 aprile sempre a Chianciano Terme, dove si confronterà con i migliori 8 atleti del territorio Nazionale. Grande soddisfazione espressa dal direttivo SeSa Boxing, già a lavoro per preparare al meglio la fase finale nazionale.

