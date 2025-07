Si rinnova e non poco l’Ossese, in vista del nuovo campionato di Eccellenza. La società bianconera, che sarà ancora guidata da Giacomo Demartis, ha annunciato come non rimarranno in rosa undici giocatori che nel 2024-2025 hanno contribuito alla vittoria della Coppa Italia (a gennaio contro il Villasimius) e al quarto posto in campionato, con l’accesso ai playoff dove è arrivata l’eliminazione in semifinale col Tempio senza mai perdere (due pareggi entrambi per 0-0, ha pesato il peggior piazzamento nella stagione regolare).

Fra questi, spiccano i bomber Ezequiel Franchi e Mauricio Villa, entrambi argentini. Il primo è stato il capocannoniere del campionato, premiato venerdì scorso nel Gran Galà del calcio sardo a Tramatza: ha segnato 15 gol, come Nicolás Ricci del Carbonia e Sergio Nurchi del Monastir. Il secondo, che il titolo di miglior marcatore l’aveva vinto nel 2021-2022 al Budoni con 27 gol, era tornato all’Ossese a novembre dopo aver iniziato il torneo alla Nuorese. Al loro posto è in arrivo un connazionale: Blas Dante Tapparello, reduce dalla promozione in Serie D col Budoni.

Nella lista degli undici giocatori non confermati dall’Ossese c’è chi ha già trovato sistemazione altrove, come Samuele Pinna (all’ambizioso Bonorva in Promozione), Giovanni Ubertazzi (Castelsardo) e Alessio Vinci (Ferrini). Dopo sei anni in bianconero ha salutato anche Davide Madeddu, una delle colonne portanti della storia recente del club. Quindi non rimangono Abdoulaye Bah (l'autore del gol partita nella finale di Coppa Italia col Villasimius), Matías Munúa, Andrea Porcheddu, Paolo Tuccio e Alessio Virdis.

Nei prossimi giorni l’Ossese andrà ad annunciare la rosa per affrontare la nuova Eccellenza. Oltre all’attaccante Tapparello, agli ordini di Demartis e del suo staff sono in arrivo altri due rinforzi di spicco stavolta in difesa: il centrale argentino Diego Di Pietro, ex capitano dell’Ilvamaddalena, e il terzino sinistro Paolo Arca dal Tempio.

