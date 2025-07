Nella speciale classifica dei marcatori dello scorso campionato di Eccellenza, Ezequiel Franchi (Ossese), Nicolás Ricci (Carbonia) e Sergio Nurchi (Monastir) hanno chiuso a pari merito con quindici reti. Franchi, che ha vinto il premio L’Unione Sarda per aver disputato meno partite rispetto agli altri due attaccanti, e Ricci – attualmente lontani dalla Sardegna – hanno voluto comunque lasciare un messaggio in occasione del Gran Galà del calcio sardo, andato in scena ieri a Tramatza.

Intervista a Ezequiel Franchi, vincitore del premio come capocannoniere dell'Eccellenza: video di Antonio Serreli

«Mi è dispiaciuto molto non aver potuto partecipare al Gran Galà», ha dichiarato Franchi. «Ringrazio il Comitato Regionale e L’Unione Sarda per questo premio: è sicuramente un onore. Non dimentico i miei compagni, che sono stati fondamentali per aiutarmi a conquistare il titolo di capocannoniere. È stata una stagione tra alti e bassi. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo principale, ovvero la promozione in Serie D. In ogni caso, è stato un anno che ha lasciato molte cose positive, come la vittoria della Coppa Italia. Un ringraziamento ancora a tutti, e congratulazioni anche agli altri vincitori».

Intervista a Nicolás Ricci del Carbonia, video di Antonio Serreli

Grande stagione anche per Nicolás Ricci: «A Carbonia mi sono trovato benissimo, è una città bellissima. Una piazza importante, dove si respira calcio. Non è stata una stagione esaltante, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo: la salvezza. A livello personale sono davvero soddisfatto per le tante reti segnate, sicuramente inaspettate. Un ringraziamento a tutti».

