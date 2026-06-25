Esordio positivo per il Cagliari Beach Soccer nella Coppa Italia femminile. Le ragazze rossoblù hanno superato Milano per 2-0 nella prima giornata del girone, in un match disputato a Lignano Sabbiadoro. Per la squadra femminile della società del presidente Manuel Perra si tratta del primo impegno in Italia, dopo l’Euro Winners Cup disputata a Nazaré in Portogallo due settimane fa.

Il primo dei tre tempi di gioco finisce senza reti. Poi è Roberta Illiano, al 2’ del secondo tempo, a dare il vantaggio al Cagliari. All’inizio della terza e ultima frazione è toccato al capitano, Veronica Privitera, firmare il raddoppio (3’).

Cagliari e Lady Terracina chiudono così la prima giornata con 3 punti: si riaffronteranno domani alle 11.30, mentre la terza e ultima sfida del girone per le rossoblù sarà contro Genova sabato sempre alle 11.30.

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