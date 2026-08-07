Prima categoria, ecco i quattro gironiL’elenco completo
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Ecco i gironi del prossimo campionato di Prima categoria:
Girone A: Azzurra Monserrato, Baunese, Calcio Capoterra, Calcio Himalaya Mulinu Becciu, Calcio Pirri, Cardedu, Decimo 07, Gioventù Sarroch, Idolo Arzana Calcio, La Palma Cagliari, La Salle Calcio, San Basilio, San Vito, Sestu, Tertenia, Ulassai
Girone B: Calcio Decimoputzu, Circolo Ricreativo Arborea, Freccia Parte Montis, Gialeto 1909, Gonnosfanadiga, Isili, Orrolese, Perdaxius, Sadali, Santa Giusta, Sanverese, Segariu, Tonara, Verde Isola, Villamassargia, Virtus Furtei
Girone C: Abbasanta, Atletico Bono, Bittese, Bottidda Calcio, Corrasi Junior Oliena, Dorgalese, Fanum Orosei, Ghilarza Calcio, Golfo Aranci, Lulese 1981, Oschirese, Santu Predu, Silanus, Supramonte, Tavolara, Tuttavista Galtellì
Girone D: Atletico Castelsardo, Badesi 09, Bonnanaro 2019, Ittiri Calcio, Lanteri Sassari, Lauras, Malaspina, Olmedo, Ottava, Ploaghe 1994, Portotorres, San Paolo Sassari, Siligo, Sorso 1930, Stintino, Valledoria