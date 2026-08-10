L’incidente
10 agosto 2026 alle 08:51
Sassari, finisce con l’auto contro un pilone della sopraelevata: estratto dai vigili del fuocoL’allarme all’altezza del quadrivio che dalla SS291 Var immette in via Predda Niedda
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Grave incidente stamattina a Sassari, all’altezza del quadrivio che dalla SS291 Var immette in via Predda Niedda.
Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata alle 6 circa contro un pilone della sopraelevata.
I vigili del fuoco, subito arrivati sul posto, hanno estratto il conducente, che era rimasto incastrato. Il personale del 118 lo ha condotto al pronto soccorso.
L’area è stata messa in sicurezza insieme all’automobile.
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