Grave incidente stamattina a Sassari, all’altezza del quadrivio che dalla SS291 Var immette in via Predda Niedda.

Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è scontrata alle 6 circa contro un pilone della sopraelevata.

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I vigili del fuoco, subito arrivati sul posto, hanno estratto il conducente, che era rimasto incastrato. Il personale del 118 lo ha condotto al pronto soccorso.

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L’area è stata messa in sicurezza insieme all’automobile.

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