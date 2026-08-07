Promozione: ecco i gironi, 32 le squadre iscritteL’elenco completo
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Ecco i due gironi del campionato di PROMOZIONE:
Girone A: Accademia Sulcitana, Antiochense Sant’Antioco, Arbus Guspini Costa Verde, Atletico Cagliari, Atletico Masainas, Cannonau Jerzu Picchi, Castiadas 1973, CUS Cagliari, Ferrini Cagliari, Samugheo, Sant’Elena Quartu, Selargius Calcio, Tharros, U.S. Arborea, Uta Calcio 2020, Vecchio Borgo Sant’Elia
Girone B: Arzachena Calcio Costa Smeralda, Bosa, Buddusò, Campanedda, Castelsardo, Coghinas Calcio, Fonni Calcio, Li Punti Calcio, Luogosanto, Macomer Calcio, Macomerese 1974, Monte Alma, Ovodda, Ozierese 1926, San Giorgio Perfugas, Thiesi