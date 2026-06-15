Si chiude al sesto posto la partecipazione della squadra femminile del Cagliari Beach Soccer alla Women’s Euro Winners Cup, manifestazione che si è disputata per tutta la settimana a Nazaré in Portogallo. Nella finale per definire la posizione nella graduatoria, alla quale si erano qualificate battendo ieri il Cadizfornia, le rossoblù hanno perso 1-3 contro il Pastéis.

Un gol di Joana Flores a 3’43’’ dalla fine del primo tempo ha sbloccato il risultato in favore delle padroni di casa. Nella seconda delle tre frazioni da 12’ non ci sono state altre marcature, con il Cagliari che ha trovato il pareggio al 5’ del terzo tempo con Varvara. Poi, però, Mayara e Ferreira hanno riportato il punteggio dalla parte del Pastéis.

Per il Cagliari Beach Soccer si chiude qui l’esperienza internazionale a Nazaré, ora le rossoblù torneranno in Italia in vista dell’inizio del campionato nazionale femminile.

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