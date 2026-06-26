Nuovo importante traguardo per la cestista algherese Giulia Olandi. L'esterna classe 2008 è stata confermata da Costa Masnaga e farà parte del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie A1 Femminile.

Nell'ultima stagione Olandi ha accelerato il proprio percorso con la società biancorossa, accumulando minuti ed esperienza nel campionato di Serie A2, risultando tra le protagoniste della cavalcata che ha portato alla promozione. Le prestazioni dell'ultima annata, inoltre, le sono valse anche la convocazione con le Nazionali giovanili azzurre.

Per la giovane, sbocciata nei settori giovanili di Pallacanestro Alghero e Basket 90 Sassari, si aprono ora per la prima volta le porte della massima serie.

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