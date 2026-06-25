Adam Idrissi è il nuovo portiere del Villasimius in Eccellenza. Arriva dal Tempio dove ha giocato la scorsa stagione dopo aver militato in passato nelle giovanili del Cagliari, nell'Olbia, nel Bosa, nel Budoni e in altre società dell'Isola.

A 26 anni di età Idrissi è un portiere di qualità ottimo tra i pali e nelle uscite. Ora la tappa con la maglia del Villasimius con i fan soddisfatti del suo arrivo.

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