Il sesto “Accademia Open-Trofeo Coopas” ha preso il via sui campi in greenset dell’Accademia Tennis Sassari. Un torneo estivo, coincidente in parte con Wimbledon sul calendario, divenuto una tradizione, tanto che ogni anno il numero di iscritti aumenta sensibilmente: in questa edizione si è raggiunta la quota record di 244 presenze tra i tre tabelloni di singolare maschile, singolare femminile e doppio maschile. Le finali, salvo cambi di programma, si disputeranno nel pomeriggio di sabato 4 luglio.

Il torneo femminile. “Una conferma di cui sono orgoglioso è il montepremi di 5mila euro più ospitalità dalle semifinali, unico paritario tra donne e uomini in Sardegna”, commenta Carlo Piu, presidente dell’Asd Accademia Tennis e motore del circolo. In passato, hanno calcato i campi dell’Accademia Open Corinna Dentoni, Cristiana Ferrando, Federica Di Sarra, Marcella Dessolis e Barbara Dessolis. Quest'ultima, numero uno sarda e tesserata per del Tc Cagliari, ci sarà anche quest’anno, così come la laziale classe 1990 Di Sarra (Tc Beinasco), ex numero 192 del mondo, campionessa in carica dell’Accademia Open.

Il torneo maschile. Le prime due teste di serie sono Matteo Mura (2.3, Torres Tennis) e Niccolò Dessì (2.4, Quattro Mori Tennis Team, best ranking ATP double 1729), vincitore delle edizioni 2025 e 2024. Il sassarese Mura, che ad aprile di quest’anno ha guadagnato a Santa Margherita di Pula il suo primo punto Atp in singolare, invece non ha ancora in bacheca questo trofeo.

Le novità. “La grande novità di quest’anno è la copertura del campo 3, che abbiamo intitolato a Gianfelice Pilo”, spiega Carlo Piu. Al compianto Antonio Arru è stato dedicato il campo 4, che era l’unico coperto finora. In totale, la struttura conta perciò due campi outdoor e due campi coperti. Novità importanti anche per quanto riguarda l’assetto della Scuola tennis: arriva come direttore l’esperto tecnico federale Paolo Pani, che guiderà la squadra costituita dal maestro Gian Mario Ligas e dagli istruttori Chiara Carboni, Paolo Masala e Carlo Piu; tra i preparatori atletici, al blasonato Gianni Puggioni si affianca la giovane di Ittiri Giulia Dore. Ma i cambiamenti non sono finiti: il progetto prevede l’ampliamento di 166mq della club house, la chiusura della veranda con copertura fotovoltaica da 20kw, la creazione di una palestra, la realizzazione di un campo da pickleball in prossimità del muro da palleggio, la costruzione di una pista di atletica di 80metri per 4 accanto al pattinodromo. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma si va avanti a ritmo sostenuto per far crescere una Scuola tennis che punta soprattutto ai giovani e ospita al momento 110 bambine e bambini.

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