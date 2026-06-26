Tris di conferme per il Santa Teresa, che in vista del prossimo campionato di Eccellenza prolunga i contratti di Simone Saiu, Riccardo Alluttu e Nicolò Gavagni.

Il mercato dei galluresi procede spedito a colpi di rinnovi, che riguardano altri tre protagonisti dell’annata chiusa con la salvezza ai playout. Arrivato a dicembre a Santa Teresa, Saiu continuerà (parafrasando il post pubblicato sui profili social del club) “a illuminare il centrocampo” dei biancocelesti, forte di una discreta esperienza maturata tra Serie D ed Eccellenza con le casacche di Budoni, Albenga, Nuorese, San Teodoro e Calangianus, e doti tecnico-tattiche che hanno contribuito a risollevare le sorti del Santa Teresa nella seconda parte della stagione.

Da un classe 1998 ai due 2004 cresciuti in casa, Alluttu e Gavagni, il passo è poi breve per la società guidata da Corrado Fois, che questa mattina ha ufficializzato la conferma del primo per il reparto avanzato, mentre per il secondo (in difesa) è questione di ore.

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