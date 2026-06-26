L’obiettivo è fare rete per rilanciare la pallacanestro oristanese, partendo dai giovani e, soprattutto, dal basket femminile. Il Nuovo Basket Oristano inaugura una nuova fase con il rinnovo del direttivo e un progetto condiviso con Azzurra Basket Oristano che debutterà dalla prossima stagione, puntando ad ampliare la base delle bambine e delle ragazze che si avvicinano alla disciplina.

L’assemblea dei soci ha eletto presidente Stefano Giua, affiancato dal vicepresidente Roberto Zoccheddu e dal segretario-tesoriere Nicola Zedda. Il nuovo gruppo dirigente raccoglie il testimone della presidente uscente Margherita Sanna con l’intenzione di consolidare il settore giovanile e rafforzare il legame con scuole, famiglie e territorio.

La novità più significativa è però la collaborazione tra Nuovo Basket e Azzurra Basket per lo sviluppo del minibasket femminile, sostenuta dalla Federazione italiana pallacanestro. Il progetto prevede attività dedicate alle bambine e alle ragazze della provincia e, per favorire nuove iscrizioni, i corsi saranno gratuiti fino a dicembre 2026.

«Il nostro obiettivo è costruire un progetto che vada oltre i confini della singola società e metta al centro il futuro della pallacanestro oristanese», spiega il presidente Stefano Giua. «L’avvio della collaborazione con Azzurra Basket rappresenta una scelta strategica che ci consentirà di dare un forte impulso al basket femminile nel territorio. Siamo convinti che esperienze come questa possano favorire la nascita di ulteriori sinergie e progettualità condivise, capaci di rafforzare nel tempo l’intero movimento cestistico oristanese».

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