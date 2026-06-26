Perquisizioni a tappeto questa mattina tra Cagliari e Selargius, nell’ambito di una vasta operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale.

Undici le perquisizioni eseguite nei confronti di altrettante persone indagate per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, uno anche per detenzione e porto illegale d’armi. Ai blitz hanno partecipato anche i Cacciatori e il Nucleo Elicotteri di Elmas.

L’operazione disposta dalla Procura nasce da un’indagine avviata lo scorso marzo, dopo l’arresto di uno degli indagati operato dalla Polizia Locale di Monserrato, che ha consentito di raccogliere numerose prove e di delineare un quadro dell’organizzazione e delle sue presunte attività criminali.

Nel corso delle perquisizioni, che hanno riguardato tra gli altri due 26enni cagliaritani, un 28enne di Selargius, una 41enne cagliaritana già nota alle forze dell’ordine, i carabinieri hanno trovato oltre 3mila euro in contanti, droga, materiale per il confezionamento.

L’unico arrestato è un 24enne cagliaritano, disoccupato e noto alle forze dell’ordine: è stato trovato in possesso di circa 88 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per la vendita, oltre a quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola scacciacani. Il giovane, espletate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Uta,

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata