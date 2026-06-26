Il Girasole cambia pelle. L’assetto dirigenziale della società gialloverde muta dal vertice in giù. Il nuovo presidente è Emanuele Matarrelli, 33 anni, reduce dall’esperienza nella società del Tortolì, centro in cui risiede. Sostituirà l’uscente Giandomenico Cuboni, verso il quale le figure dirigenziali esprimono un caloroso ringraziamento. Il vicepresidente è Giampaolo Pisanu, figura storica del club, il tesoriere Gabriele Carlini e il segretario Matteo Comida, che avrà anche il ruolo di responsabile del settore giovanile, su cui il club punta in un’ottica di crescita e miglioramento. L’organico dirigenziale è composto da una ventina di dirigenti, tra figure storiche della società e volti nuovi che ambiscono a rendersi utili alla causa.

Capitolo prima squadra: la società si sta già muovendo per mettere sotto contratto il nuovo allenatore, così da poter mettere mano a una rosa che, lo scorso anno, ha dimostrato di essere competitiva nel campionato di Seconda categoria.

«Siamo sicuri che con qualche innesto di valore ed esperienza possiamo giocarcela per stare su in un campionato che l’anno scorso è stato molto avvincente e competitivo», ha detto il presidente Matarrelli. Il presidente fresco di nomina ringrazia l’assessore allo Sport, Alessio Canu, e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lodovico Piras, per il supporto e la fiducia.

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