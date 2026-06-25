Questa mattina la Sala Giunta della Camera di Commercio di Nuoro ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Gp of Sardinia dell'E-bike Enduro World Cup Fim, in programma a Baunei sabato e domenica. La prestigiosa manifestazione iridata sarà una vetrina planetaria per l’incantevole e incontaminato territorio ogliastrino. Saranno una cinquantina i piloti al via della competizione, che sbarca in Sardegna per la prima volta ed è valida come seconda prova della Coppa del Mondo: in gara centauri blasonati e plurititolati provenienti da ogni latitudine, astri nascenti del panorama internazionale e anche un pilota sardo.

La manifestazione, organizzata da Maggiora Motocross, è un evento di caratura internazionale molto articolato e complesso dal punto di vista organizzativo e si svolge con il supporto del promoter del Mondiale, Offroad Pro Racing, e di quello locale, Tnatura, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Internazionale e della Federazione Motociclistica Italiana.

La E-bike Enduro World Cup Fim rientra nel ricco calendario di Primavera nel cuore della Sardegna, prestigiosa manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’Aspen, Azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro, che in questo caso coinvolge il Comune di Baunei. Inoltre, l’evento è realizzato con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il presidente dell'Azienda speciale della Camera di Commercio di Nuoro, Roberto Cadeddu, dichiara: «L’Azienda speciale della Camera e la stessa Camera di Commercio sono impegnate ormai da 30 anni nella destagionalizzazione dei flussi turistici. La Sardegna ancora oggi è una meta turistica soprattutto per quanto riguarda il balneare, ma non è solo questo. Il nostro obiettivo è anche promuovere l’interno, dove si sono conservati un patrimonio ambientale straordinario e un'antropizzazione molto bassa. Il cicloturismo si può sviluppare ampiamente, sia sulle strade provinciali sia su quelle statali. La Fim E-bike World Cup rientra nel nostro progetto Primavera nel cuore della Sardegna, nato proprio per valorizzare il territorio e, visto che la primavera rappresenta il risveglio della natura dopo l’inverno, l’invito è proprio a compiere una visita che riguarda non solo i paesi ma anche i territori circostanti».

Il direttore dell'Aspen, Roberto Seu, rilancia: «È una manifestazione che si sposa in maniera assolutamente efficace con il nostro circuito e con il nostro territorio. In questo caso si tratta di una forma estrema di bike tourism, quella generata da una Coppa del Mondo di E-bike, ma nel nostro territorio abbiamo la possibilità di offrire tutto ciò che cerca chi fa turismo in bicicletta, con percorsi di tutti i livelli e per tutte le tipologie di utenti. Ricordiamo che in Italia si registrano 54 milioni di presenze annue legate al cicloturismo e la Sardegna partecipa a questo trend con circa un terzo delle presenze nel periodo antecedente al mese di luglio e poi in autunno. Pensiamo che questa manifestazione sia la ciliegina sulla torta per valorizzare alcune caratteristiche del nostro territorio. E ricordiamo che chi fa turismo in bicicletta tende a generare un indotto superiore rispetto alle altre tipologie di presenza e che, oltre alle pedalate, dedica tempo e attenzioni anche al patrimonio culturale, storico ed enogastronomico del territorio».

Il ceo di Off Road Pro Racing, Alfredo Lenzoni, promoter della Fim E-bike World Cup, sottolinea: «Prima di tutto grazie per l’accoglienza, che sembra scontata, ma non lo è. Siamo davvero incantati dal meraviglioso luogo che ci ospita in questi giorni. L’E-bike Enduro è un progetto recente: la Coppa del Mondo arriva qui per la prima volta, ma è un campionato iridato destinato a crescere in maniera esponenziale già dalle prossime stagioni. Questi mezzi performanti consentono di affrontare percorsi impegnativi e intriganti ad atleti di tutte le età. Si tratta di una disciplina che coniuga sport, salute, ambiente e turismo. Molti sportivi affermati, con trascorsi di massimo livello nel motocross, si stanno avvicinando con curiosità all’E-bike, disciplina stimolante per tutti».

Sandro Salerno, di Tnatura, promoter locale della manifestazione, chiosa: «Oggi rappresento anche Maggiora Motocross, l’organizzatore dell’evento, e vi porto i saluti e i ringraziamenti del presidente Francesco Bozzolo, che per ragioni logistiche non è potuto essere qui. Ringrazio anche il Comune di Baunei per il prezioso supporto e per la collaborazione. Abbiamo messo in piedi un evento che, sul profilo tecnico e paesaggistico, può contare su luoghi e percorsi tra i più belli che si possano trovare al mondo. Le cinque prove speciali, difficili e spettacolari, confermeranno che non tutti possono garantire un percorso da World Cup come il nostro. Al Mondiale abbiniamo il cicloturismo e promuoviamo il turismo all’aria aperta, poiché qui si può venire a pedalare tutto l’anno. Puntiamo a regalare una cartolina straordinaria del territorio attraverso le immagini che divulgheremo e realizzeremo anche una produzione televisiva che andrà in onda su Sky Sport e in chiaro su Cielo. Inoltre raggiungeremo le sezioni news delle tv Samsung e Hisense, molto diffuse sul mercato americano».

Sabato mattina spazio a tutti, con un evento di cicloturismo che consentirà agli appassionati di vivere una giornata diversa tra le meraviglie delle campagne di Baunei. Dalle 13.30 i piloti iscritti al Gp of Sardinia avranno modo di effettuare le prove libere sul percorso di gara. Domenica si farà sul serio.

Occhi puntati sul Gp of Sardinia, secondo dei tre round della World Cup 2026, aperta il 7 giugno ad Aprica e in programma fino alla finale del 12 luglio a Cervinia.

Il Gp della Sardegna partirà alle 9 di domenica da piazza Principessa di Navarra, a Santa Maria Navarrese, e prevede un doppio giro lungo un percorso di 34 chilometri con un dislivello di 1.596 metri. Nel primo giro i piloti dovranno completare le tre prove speciali «Locorbu», «Scoine» e «Surrele»; nel secondo, che inizierà alle 11.50, si cimenteranno nuovamente sulle speciali «Scoine» e «Surrele». Alle 15, sempre in piazza Principessa di Navarra, è in programma la cerimonia di premiazione.

Si tratta di un tracciato molto tecnico ed estremamente spettacolare, destinato a lasciare un segno nella storia della Coppa del Mondo, che per la prima volta sbarca in Sardegna trovando un territorio ideale, capace di offrire panorami e scenari unici.

Al via una cinquantina di piloti, tra cui diversi campioni iridati e plurititolati. A rappresentare la Sardegna sarà Daniel Pessiu, promettente 16enne di Baunei. Presente il campione del mondo E-bike Enduro 2025 Eric Anselmo, che dovrà difendere il titolo misurandosi con colleghi affermati e giovani emergenti. Farà il debutto stagionale in E-bike il britannico Steve Holcombe, che nel suo invidiabile palmarès vanta quattro titoli mondiali assoluti e nove di classe e che, al momento, sta ancora dominando nel Campionato del Mondo Enduro Moto.

Al via anche il 27enne neozelandese Hamish Macdonald, che vanta cinque titoli mondiali e numerosi campionati nazionali, e il pluricampione francese Christophe Pourcel, marsigliese classe 1988, vincitore del Campionato del Mondo di Motocross nel 2006. Pourcel è diventato un simbolo di determinazione e resilienza dopo il gravissimo incidente subito nel 2007 durante una gara in Irlanda, che gli provocò la frattura dell’osso sacro e una paralisi parziale. Dopo un sorprendente recupero, nel 2009 volò negli Stati Uniti e conquistò l'Ama Supercross, il campionato più importante, difficile e prestigioso al mondo.

In gara a Baunei anche lo svizzero, classe 1989, Giacomo Nizzolo. L’ex ciclista, oggi motociclista endurista, è stato un brillante velocista e ha conquistato due titoli italiani in linea (2015 e 2016) e il titolo europeo nel 2020.

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