Il mercato del Santa Teresa prosegue con altre due conferme: si tratta di Cesare Secci e Luiz Felipe Del Vecchio, che vanno a fare compagnia al portiere Guillermo Pedelacq e ai difensori Davi Dias Braga e Mattia Minnelli, la cui permanenza in Gallura è stata ufficializzata nei giorni scorsi.

Esterno destro, classe 2006, Secci è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. A Santa Teresa è approdato la scorsa estate dalla Primavera della Torres, esperienza arrivata dopo quella col Latte Dolce in Serie D, categoria nella quale, tra agosto e gennaio nella stagione 2024/25, Secci ha collezionato tre presenze tra campionato e Coppa Italia.

Discorso diverso per Del Vecchio, ingaggiato a gennaio dal club del presidente Corrado Fois. Dopo gli esordi nelle giovanili del Botafogo, il 26enne centrocampista italo-brasiliano si è trasferito in Europa, dove ha calcato i campi di Portogallo, Croazia e San Marino. In Italia ha debuttato lo scorso anno con la maglia del Fabriano in Eccellenza, per poi passare al Santa Teresa durante il mercato “di riparazione”.

Per Secci e Del Vecchio si profila adesso un’altra annata da protagonisti in biancoceleste, a maggior ragione se dopo la salvezza conquistata ai playout un mese e mezzo fa il Santa Teresa ripartirà nel massimo campionato regionale di calcio con grandi ambizioni.

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