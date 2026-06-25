Segna Michele Podda, ma a vincere gara 1 della finale scudetto della Serie A di calcio a 5 è la L84 di Lorenzo Etzi. L’ultimo atto del massimo campionato di futsal finisce 2-1 per i torinesi, che si impongono di misura a Biella sulla Meta Catania due volte campione in carica.

La partita comincia con un’intensità spettacolare e la L84 colpisce dopo 1’34’’, con una grande giocata che trova la conclusione vincente sulla sinistra di Josiko. Nella ripresa arriva il gol di Podda, ancora una volta decisivo nelle finali scudetto e peraltro ex di serata: il laterale di Villaspeciosa riceve dal suo portiere Pedro Siqueira sulla destra, fa una splendida finta con la suola e riesce a mettere il pallone fra il palo e l’intervento in scivolata sulla linea di un avversario. La L84 chiede il video support per un possibile fallo a palla lontana, ma gli arbitri convalidano l’1-1.

Il finale però sorride alla L84 di Etzi, stasera non inserito in distinta, e dell’altro sardo ossia il preparatore dei portieri Marco Pasculli. È ancora Josiko, sempre servito sulla sinistra, a firmare il 2-1 a 2’36’’ dalla fine. Poi Turmena ha la palla del pari nell’ultimo minuto, ma non riesce a prolungare l’incontro. Gara 2 si giocherà a Catania domenica alle 21: un successo siciliano porterebbe la serie alla terza e decisiva sfida, un bis torinese varrebbe già il titolo.

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