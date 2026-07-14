Sarà la spiaggia di Bosa Marina lo scenario della fase regionale della Serie B di beach soccer, in programma venerdì 17 e sabato 18 luglio. Si sono iscritte sei società, di cui due padrone di casa: CS Bosa Beach Soccer Team, Bosa e Thiesi inserite nel Girone A, Ferrini Cagliari, La Palma Cagliari e Sant’Elena Beach Soccer che fanno parte del Girone B. Dopo tre affermazioni consecutive del Pirri, che quest’anno non si è iscritto, il titolo sardo cambierà padrone.

Il torneo prenderà il via venerdì alle 19 con il Girone A e il derby tra le due squadre di Bosa, alle 19.45 Thiesi sfiderà la perdente della prima partita e alle 20.30 la seconda. Sabato alle 10.30 spazio al Gruppo B con La Palma-Sant’Elena, a seguire la Ferrini affronterà la perdente alle 11.15 e la vincente alle 12. Le terze classificate dei due gironi torneranno in campo alle 17 per la finale 5°/6° posto, le seconde alle 18 per quella 3°/4° posto mentre alle 19 sarà il momento della finalissima. Ogni partita prevede tre tempi da 12’.

La vincente della fase regionale della Serie B di beach soccer, oltre ad aggiudicarsi il trofeo, otterrà l’accesso alla fase nazionale: il 25 e 26 luglio, all’Arena Beach della spiaggia di Anzio, sarà impegnata nelle finali con le vincenti delle altre regioni d’Italia per l’ammissione alla Poule Promozione di Serie A del 2027.

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