Il portiere Fabio Slavica, ex Budoni, il difensore Andrea Sanna e l’attaccante Enrico Zirolia, entrambi dal Tempio, l’attaccante uruguayano Francisco Sagardia e il centrocampista argentino Santiago Nagüel. Sono i cinque colpi annunciati dall’Alghero per il ritorno in Eccellenza, con i catalani che stanno costruendo una rosa di alto profilo per continuare a essere protagonisti, dopo la vittoria riscrivendo tantissimi record dell’ultimo Girone A di Promozione.

Dei cinque volti nuovi, quello che spicca è Nagüel. In Sardegna da dicembre 2022, quando lo prese il Bonorva, ha poi giocato nel 2023-2024 in Serie D alla COS e nelle ultime due stagioni al Monastir, dove ha conquistato la promozione in Serie D vincendo i play-off nazionali di Eccellenza e chiuso al terzo posto il Girone G lo scorso maggio, con un altro successo ai play-off. Argentino, classe ‘93, in carriera ha oltre 70 presenze nella Primera División argentina (la massima serie) e ha giocato anche in Copa Libertadores (così come il suo nuovo compagno Sagardia) e Sudamericana.

Sono invece ben diciannove i confermati dell’Alghero, nuovamente allenato da Mauro Giorico. Si tratta di Joel Baraye, Diego Barboza (capocannoniere del Girone B di Promozione 2025-2026), Emanuele Carta, Francesco Chessa, Jacopo Cossu, Giuseppe Daga, Alessio Fadda, Emanuele Ferro, Gianmarco Marcangeli, Fabio Marras, Nino Marras, Giuseppe Mula, Federico Nieddu, Alessandro Pinna, Paolo Pinna, Diego Puttolu, Felipe Roccuzzo, Luca Scognamillo e Alessio Virdis.

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