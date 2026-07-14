Il Decimo 07 (Prima categoria) cala l'asso. La società annuncia l'arrivo di Alessio D'Agostino, un nome che nel calcio regionale sardo non ha certo bisogno di lunghe presentazioni.

Ma per i non addetti ai lavori, qualche dato basta a inquadrare il personaggio. Attaccante esterno letale o, all'occorrenza, seconda punta, D'Agostino ha costruito la sua carriera tra Promozione e soprattutto Eccellenza, segnando vagoni di gol ovunque abbia giocato.

Il suo nome è legato in particolare al Monastir, dove è stato protagonista indiscusso nell'anno della vittoria del campionato di Promozione, chiuso con oltre 20 reti all'attivo. Importante anche la lunga esperienza alla Ferrini, in Eccellenza, dove ha militato per diversi anni. Poi le tappe di Guspini, Arbus, Iglesias e Castiadas: un curriculum di prim'ordine, e ovunque sia passato ha lasciato il segno con gol, assist, leadership e una contagiosa voglia di vincere.

Adesso una nuova sfida: mettere tutta questa esperienza e questo istinto sotto porta al servizio del Decimo 07.

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