Successo a Settimo San Pietro al terzo "Memorial Marco Danese", di Tiro a volo, organizzato in ricordo dello storico socio e presidente della TAV Settimo. Sono state due giornate intense, di altissimo livello tecnico, con la partecipazione anche di alcuni fra i migliori campioni nazionale della disciplina. L'ennesimo appuntamento al campo Tav di Settimo, a dimostrazione del livello tecnico e organizzativo raggiunto in lunghi anni di attività della TAV Settimo, guidata dal presidente Tigellio Danese.

Nel trofeo Danese, il primo posto è andato a Riccardo Mirabile. Notevole il sesto posto ottenuto dell’atleta di casa Daniele Sirigu. La manifetazione ha ospitato anche il "Trofeo Emilio Cadelano" con la vittoria di Massimo Fabbrizi e col bel quarto posto di Marco Danese, della TAV Settimo.

Questa la classifica finale dei due trofei : "Trofeo Marco Danese". Si sono classificati nell'ordine, Riccardo Mirabile, Giovanni Pellielo, Mattia Sardi, Luca Paoli, Alessandro Esposito e Daniele Sirigu.

Nel "Trofeo Emilio Cadelano" successo di Massimo Fabbrizi su Mauro De Filippis, Michele D'Aniello, Marco Danese, Francesco D'Aniello e Luca Chessa.

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