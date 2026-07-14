Doppio colpo per la Dorgalese che ufficializza gli arrivi di Salvatore Ruiu e Alessio Cardia. Il primo, classe 1992, torna a Dorgali dopo diversi anni passati tra i pali di Promozione e Prima Categoria con le maglie di Fonni, Tuttavista e Bittese. Sui social la società scrive: "Un giocatore che a Dorgali non ha bisogno di presentazioni; dopo diversi anni di Promozione tra squadre come Tuttavista, Fonni e in Prima categoria con la Bittese, decide di sposare il progetto della Dorgalese e di tornare a casa.".

Il secondo, Cardia, classe 2002, si tratta di un difensore che nelle ultime annate ha vestito la maglia dell'Oniferi, in Terza Categoria. Nel suo trascorso anche Atletico Bono, Ghilarza e Fonni, in Promozione ed Eccellenza. La società scrive: "La Dorgalese dà il benvenuto ad Alessio Cardia, nuovo difensore rossoblù. Arriva da importanti stagioni in categorie superiori con le maglie di Ghilarza, Bono e Fonni, e dagli ultimi mesi in cui ha vestito i colori dell’Oniferi. Un innesto di valore per il reparto difensivo, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Benvenuto in rossoblù, Alessio!"

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