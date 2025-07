Va al Pirri, per la terza volta consecutiva, il campionato regionale di Serie B di beach soccer. I rossoblù hanno superato per 8-5 il Sant'Elena, nella finale giocata a Bosa Marina: in gol Cabiddu, Meloni e doppiette per Porru, Nenna e Aramu. Per i biancoverdi, invece, hanno segnato due volte Boi, una Cogoni e Minerba più autogol di Aramu. Con questo risultato, il Pirri sarà dal 4 al 6 agosto a Cirò Marina per giocarsi l'accesso alla Poule Promozione di Serie A.

Nella finale per il terzo e quarto posto, stesso risultato (8-5) a favore dei padroni di casa del Bosa che hanno superato La Salle Monserrato, con le doppiette di Fancello, Cabiddu e Unali. In semifinale, il Pirri si era imposto 6-4 sul La Salle mentre il Sant'Elena aveva battuto 7-3 il Bosa. Una due giorni di beach soccer che ha visto anche la terza giornata della fase a gironi, dopo che la prima parte del torneo si era svolta a Tertenia.

In Serie A, invece, festeggia il Cagliari Beach Soccer: è qualificato alle finali scudetto. Dal 7 al 9 agosto, la formazione sarda sarà sempre a Cirò Marina per le Final Eight: l'incrocio per cominciare la corsa verso il titolo sarà contro Lenergy Pisa.

