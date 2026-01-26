Il quinto turno di ritorno della Serie C Unica conferma lo status quo in alta classifica. Vincono praticamente tutte le favorite e la graduatoria resta invariata, con la Sirius Nuoro sempre sola al comando e Olimpia e Calasetta immediatamente a ruota.

L’Antonianum, corsara a Carbonia, consolida invece una quarta posizione ormai sempre più solida. Più complicato del previsto il testacoda per la capolista, che a Quartu ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per espugnare il PalaSant’Elena.

La Ferrini si è confermata avversaria tutt’altro che arrendevole e solo una prestazione individuale di alto livello di Galantino ha permesso ai barbaricini di uscire vincitori da una trasferta rivelatasi molto più insidiosa del previsto.

Non ha avuto vita semplice nemmeno l’Olimpia, costretta a una prova di sostanza per tenere il passo delle prime. In coda al gruppo di testa sorride la Dinamo Academy, che si aggiudica il derby sassarese e rilancia le proprie quotazioni in ottica playoff.

Ferrini-Nuoro 81-82 d1ts

Pisano Arredamenti Quartu: Murgia 1, Pedrazzini ne, Mat. Sassaro 4, Murru, Saba 7, Pisu 2, Saddi 13, Diana 8, Fancello 7, Madau, Astara 26, Marras 13. Allenatore Mar. Sassaro

Sirius Nuoro: Assui 6, Loddo ne, Seddone ne, Canu 10, D. Radakovic 4, Zidda ne, Spina ne, E. Puddu, V. Radakovic 20, Martis 2, Doglio 8, Galantino 32. Allenatore D. Puddu

Parziali: 20-24; 34-38; 52-58; 75-75

Olimpia-Aurea 82-66

Olimpia Cagliari: Cossu 4, Mercenaro 2, Di Ciaula 5, Chessa, Serra 14, Corsi 12, Onnis 9, Sanna 11, Scanu 10, Pala, Gelsi 2, Terrosu 13. Allenatore Zucca

Fisiokons Sassari: G. Langiu 9, Desole 19, Sini ne, L. Langiu 5, Giua, Matta 3, Fumanti 13, Sanna 4, Usai 4, Macciocu 9. Allenatore Basoli

Parziali: 18-21; 39-43; 65-51

S.Orsola-Dinamo 66-80

Tavoni Sassari: Vargiu 14, Gueye, Murru 2, Angius ne, Nurra ne, Aroni 8, Camboni, Stan ne, Raffo 7, Peruzzi 19, Casu 6, Barabino 10. Allenatore Ruiu

Dinamo Academy: Brunu 6, Cubeddu 10, Zoccheddu ne, Moscaritolo 3, Giordo 4, Cecchini 5, Meschini 12, Re 24, Panai 13, Ganga, Correddu ne, De Rosas 3. Allenatore Sassu

Parziali: 17-24; 25-35; 53-61

Carbonia-Antonianum 78-83

Scuola Basket Carbonia: Messina 2, Boi 8, Angius 9, Barreiro 3, Porricino 3, Cancedda 11, Cau 23, Sciascia 5, Putignano 14. Allenatore Matteu

Antonianum Quartu: Medda 6, Cogoni ne, R. Mattana, Ruggeri 7, Malpede 13, Suriano 12, Jordan 8, Pirisi 11, Napoli ne, Neri 3, A. Mattana 21, Tiragallo 2. Allenatore Atella

Parziali: 16-26; 39-48; 55-67

Torres-Calasetta 61-80

Sef Torres: Piras 5, N. Pitirra, Scarpa, Perino, E. Pitirra 17, Calzaghe, Garau, Dell'Erba 14, Pricchiazzi, D'Elia 22, Barabino, Pompianu 3. Allenatore Mura

Camping La Salina Calasetta: Amadori 11, Romeo 19, Vivi 6, Mpeck 2, Targonskis 16, Zucca 8, Ranucci 10, Fucka 8. Allenatore Frisolone

Parziali: 14-12; 32-32; 45-60

Classifica: Nuoro 22, Olimpia e Calasetta 20, Antonianum 18, Dinamo Academy 16, Torres e Ozieri 14, Sant'Orsola 12, Aurea 10, Ferrini e Carbonia 6.

