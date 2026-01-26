Basket in Carrozzina, riparte da Elmas l'attività dei Ba.D.S.Società fondata nel 1999 e punto di riferimento per il basket in carrozzina nel sud e nel centro dell’Isola
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sarà da Elmas il nuovo inizio per il Basket Disabili Sardegna (conosciuta con l’acronimo di Ba.D.S.), società fondata nel 1999 e punto di riferimento per il basket in carrozzina nel sud e nel centro dell'Isola.
Nel corso degli ultimi anni la formazione rossoblù ha dovuto affrontare diverse difficoltà logistiche a causa della chiusura del "PalaBeethoven" di Quartu Sant'Elena, inizialmente per problemi di inagibilità e successivamente per i lavori di ristrutturazione.
Periodo nel quale la squadra ha proseguito la propria attività allenandosi prima a Vallermosa poi ad Assemini.
A partire da settembre 2024 il sodalizio è guidato da Andrea Oddo, subentrato ad Alberto Garau, che continua a far parte del direttivo in qualità di consigliere e atleta. Completano l’organigramma societario Sara Pireddu, vice presidente, e i consiglieri Patrizia Cugia e Daniele Caredda. Quest’ultimo è anche presidente de “Il Porcospino”, associazione di promozione sociale nata in collaborazione con i Ba.D.S., impegnata nella promozione di corsi di difesa personale adattata per persone con disabilità motoria.
Ora un nuovo inizio, con il trasferimento a Elmas. Gli allenamenti si svolgono presso il Palazzetto dello Sport "Michele Del Rio", ogni sabato dalle 10 alle 12. Le sedute sono aperte sia agli atleti già tesserati sia a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del “wheelchair basketball”.