Sarà da Elmas il nuovo inizio per il Basket Disabili Sardegna (conosciuta con l’acronimo di Ba.D.S.), società fondata nel 1999 e punto di riferimento per il basket in carrozzina nel sud e nel centro dell'Isola.

Nel corso degli ultimi anni la formazione rossoblù ha dovuto affrontare diverse difficoltà logistiche a causa della chiusura del "PalaBeethoven" di Quartu Sant'Elena, inizialmente per problemi di inagibilità e successivamente per i lavori di ristrutturazione.

Periodo nel quale la squadra ha proseguito la propria attività allenandosi prima a Vallermosa poi ad Assemini.

A partire da settembre 2024 il sodalizio è guidato da Andrea Oddo, subentrato ad Alberto Garau, che continua a far parte del direttivo in qualità di consigliere e atleta. Completano l’organigramma societario Sara Pireddu, vice presidente, e i consiglieri Patrizia Cugia e Daniele Caredda. Quest’ultimo è anche presidente de “Il Porcospino”, associazione di promozione sociale nata in collaborazione con i Ba.D.S., impegnata nella promozione di corsi di difesa personale adattata per persone con disabilità motoria.

Ora un nuovo inizio, con il trasferimento a Elmas. Gli allenamenti si svolgono presso il Palazzetto dello Sport "Michele Del Rio", ogni sabato dalle 10 alle 12. Le sedute sono aperte sia agli atleti già tesserati sia a chiunque desideri avvicinarsi al mondo del “wheelchair basketball”.

