Le sorelle nuoresi Barbara e Marcella Dessolis, la barlettana Eleonora Alvisi, la poggibonsese Linda Salvi, la ciriacese Jessica Bertoldo nel femminile e il faentino Noah Perfetti nel maschile. Sono sei gli atleti tesserati per il Tc Cagliari che sono approdati ai quarti di finale dell'Open Bnl che si disputa proprio ulla terra rossa del circolo di Monte Urpinu. E a questi si aggiunge anche il laziale Gabriele Maria Noce, alfiere del Tc Alghero.

Nel singolare femminile, la neocagliaritana Bertoldo, favorita della vigilia, ha battuto 4-6, 6-4, 6-3 Gaia Mais e domani affronterà Greta Rizzetto.

La numero 2 del seeding Alvisi giocherà contro la numero 7 Anna Tambelli e Barbara Dessolis sfiderà la numero 3 Cristiana Ferrando, finalista qui lo scorso anno.

Sfida tutta rossoblu quella tra Marcella Dessolis (6-4, 2-6, 6-2 su Costanza Traversi) e la testa di serie numero 4 Salvi (6-4, 7-6 su Cecilia Manitto).

Nel singolare maschile, Perfetti (altra novità rossoblu per il 2026), accreditato della quinta testa di serie, regola 6-0, 6-1 Mattia Vergoni e domani sfiderà Andrea Motta.

Noce, numero 3 del tabellone, ha superato 6-2, 6-3 Federico Guarducci nel match che ha chiuso la giornata. Domani, troverà Gregorio Biondolillo.

Ai quarti il numero 1 del seeding Alessandro Ingarao contro Filippo Callerio, che ha eliminato 6-0, 4-6, 7-5 il torresino Matteo Mura.

L'ultimo quarto vedrà affrontarsi i vincitori dei match tra il numero 2 Gian Marco Ortenzi e Francesco Mineo Mineo, e tra il numero 7 Andrea Paolini e Giuseppe Catapane.



© Riproduzione riservata