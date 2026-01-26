Il cammino dell’Amsicora verso le finali scudetto della Élite femminile è completo. Primo posto nel girone a sei dopo cinque concentramenti e un segnale chiaro alle avversarie della Final Four. Le campionesse d’Italia non si nascondono, vogliono fare il bis. Il 7 febbraio a Bologna le semifinali, Amsicora-HC Riva del Garda e Cus Torino-Lorenzoni. Il giorno dopo, la finale scudetto.

Ieri a Brà quinto e ultimo concentramento, iniziato con la vittoria del Cus Torino sulla Lorenzoni, 2-1, e proseguito con il 3-3- tra HP Milano e Cus Padova. Va in scena l’Amsicora che strapazza l’HC Riva, 6-2, e si riprende il primo posto. Valenti scatenata, segna quattro reti, completano l’opera Khilko e Mucelli. Si gioca Lorenzoni-Cus Padova, vinto 4-2 dalle piemontesi, torna in campo l’Amsicora contro l’HP Milano. Finisce 3-3, le ragazze del coach Roberto Carta concedono qualcosa, segnano Carosso, Di Mauro e Valenti. Nell’ultima partita il Cus Torino batte 2-1 l’HC Riva, e affianca l’Amsicora al primo posto, che resta in possesso delle cagliaritane in forze dei migliori risultati negli scontri diretti.

Serie A2 maschile

Ultimo concentramento con l’Amsicora già qualificata alle finali per la promozione in A1. A Roma, nella prima partita è stata sconfitta 1-0 dall’HC Roma, nella seconda ha battuto 8-4 l’HC Savona consolidando il secondo posto dietro il Rassemblement Torino. Con i liguri a segno Atzori, Giuliani, Giustini, Uccheddu, e Carta e Pintus con una doppietta ciascuno.

Domenica prossima a Torino minigirone a tre con Rassemblement e Genova, le prime due saranno promosse in serie A1.

