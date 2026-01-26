Nello scorso weekend si è giocata un’avvincente quinta giornata di ritorno nel campionato di Serie B Femminile di basket. Turno di riposo per la capolista Mercede Alghero raggiunta in vetta dall’Astro Cagliari (che però ha 2 gare in più disputate) a quota 22 punti.

Alta classifica. L’Astro era impegnato nel match clou di giornata sul campo dell’Antonianum Quartu. Il quintetto allenato da Stefano Cuncu si impone di misura (67-68) al termine di 40’ di gioco combattuti ed equilibrati. Nei primi minuti le ospiti si portano avanti, chiudendo il parziale sul 16-19, mantenendo poi la testa fino all’intervallo (34-36 al 20’). Dopo l’intervallo, le quartesi impattano e passano al comando (52-50 al 30’). Testa a testa negli ultimi 10’, con le ospiti che arrivano al +5 del 34’ (56-61) prima del nuovo pari del 37’ (sul 61 pari). Ultimi istanti di gara che vedono l’Astro riuscire a tenere la testa, chiudendo sul +1 finale. Miglior realizzatrice della gara è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 29 punti. Sale in terza posizione, grazie alla vittoria contro la Fenix Sassari (74-62 il finale), il San Salvatore Selargius. Vittoria selargina maturata negli ultimi 10’ di gara, dopo 30’ di grande equilibrio (18-15 al 10’, 35-37 al 20’ e 54 pari al 30’). Nelle fila del San Salvatore da segnalare i 28 punti segnati da Ingenito.

Le altre gare. Vittoria esterna del Su Planu, per 50-55, sul parquet di Elmas. Ospiti che chiudono avanti tutte le frazioni di gioco, sin dai primi 20’ (13-15 al 10’), con un vantaggio minimo all’intervallo (27-28 al 20’). Il margine aumenta al rientro dal riposo lungo, fino al +6 del 30’ (37-43). Vantaggio gestito negli ultimi 10’, con il +5 della sirena finale. Miglior realizzatrice della gara è Scanu, del Su Planu, con 19 punti. Nell’ultima partita di giornata, Il Gabbiano ottiene la terza vittoria stagionale battendo la Pallacanestro Nuoro per 69-60. Padrone di casa sul +9 già nel corso dei primi 10’ di gioco (17-8) e gestendo la situazione fino all’intervallo (34-27 al 20’). Ospiti che riducono il margine nel terzo quarto (54-50 al 30’), prima del nuovo allungo finale. Alle nuoresi non basta l’ottima prestazione di Ruiu, autrice di 25 punti.

© Riproduzione riservata