Il TT Sassari ha iniziato il girone di ritorno della serie A1 con una vittoria da due punti, ma non è bastato per restare affiancato in testa alla classifica alla Bagnolese. La squadra lombarda ha battuto la Marcozzi e ha un punto di vantaggio sul trio del coach Santona. Il Santa Tecla Nulvi ha festeggiato la prima vittoria, mentre il Muravera battuto a Messina è scivolato al quarto posto.

Il TT Sassari ha vinto 3-2 a Servigliano, ma quando sembrava fatta sono arrivate le sofferenze. Battuto Artemenko da Pinto nella prima partita, la rimonta è firmata da Puppo e Marco Cappuccio. Sul 2-1 nuovamente in campo Puppo, che al quarto set ha due match point, Pinto li annulla e vince al quinto. Partita allungata, Artemenko viene raggiunto due volte da Izzo, e risolve al quinto set.

Il primo posto resta così nelle mani della Bagnolese che ha battuto 3-0 la Marcozzi. Un incontro incerto, con tre partite terminate al quinto set. Prima Rossi, poi Sipos cedono a Bobocica e Giovannetti, Vallino Costassa passa a condurre 2-1 ma De Las Heras rimonta e vince chiudendo il match.

Festeggia il Santa Tecla Nulvi con la prima vittoria in A1. Vittima illustre il Carrara, battuto 3-2. Toscani lontani parenti della squadra che ha dominato sino al 2024, oggi al penultimo posto con un punto in più di Nulvi. Primo punto di Dyjas, a Persson e Sanchi bastano tre set per battere Burgos e Costantino Cappuccio e passare a condurre. Persson potrebbe chiuderla ma Nulvi si rialza, con Dyjas che annullando un gran numero di match point vince il quarto e il quinto per 18-16. L’inerzia è tutta dalla parte di Burgos che supera Mutti e finalmente il Santa Tecla può esultare.

Il Muravera è stato battuto 3-0 dal Messina, la squadra siciliana lo sorpassa al terzo posto. Incontro con pochi sussulti, cominciato con il k.o. di Bouloussa con Ursu. Meno attesa la battuta d’arresto di Putuntica con Faso, infine non basta la buona volontà di Giordano per fermare Stojanov.

