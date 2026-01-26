La Rete dei Porti della Sardegna conferma il proprio ruolo di primo piano nel panorama della portualità turistica mediterranea partecipando, per il ventesimo anno consecutivo, al BOOT Düsseldorf, il più grande salone nautico indoor del mondo e appuntamento di riferimento per l’industria del diporto, il turismo nautico e la blue economy.

La presenza della Rete, con un ampio stand realizzato in sinergia con l’Assessorato regionale del Turismo, rappresenta un’azione strategica di promozione internazionale che rafforza il posizionamento della Sardegna come destinazione nautica d’eccellenza e come sistema portuale moderno, integrato e orientato alla qualità. Un modello di rete, che oggi riunisce 29 porti turistici associati, partecipa al BOOT in una più ampia strategia di internazionalizzazione che punta a promuovere la Sardegna non solo come meta turistica, ma come sistema nautico coordinato, in cui porti, territori, servizi e comunità locali operano in sinergia.

Per questo fondamentale il dialogo costante con operatori, istituzioni e stakeholder internazionali del settore: al BOOT presente una rappresentanza diretta di diversi marina associati, con operatori e manager portuali impegnati in attività di networking, relazioni commerciali e promozione dei territori; molti direttori e operatori dei porti associati hanno avuto l’opportunità di stipulare contratti con armatori e utenti nautici in vista della prossima stagione, confermando il forte appeal della portualità turistica sarda, in particolare per le imbarcazioni di grandi dimensioni. L’obiettivo per i prossimi anni è ampliare ulteriormente la base associativa, includendo nuovi porti turistici e approdi strategici, per rendere la Rete sempre più rappresentativa dell’intero sistema nautico sardo.

«La presenza al BOOT Düsseldorf – afferma il presidente della Rete Porti Sardegna, Matteo Molinas – conferma la maturità della Rete come interlocutore affidabile nei contesti internazionali e come piattaforma di sviluppo per il turismo nautico, la blue economy e la valorizzazione territoriale della Sardegna».

Sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale anche l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu: «La collaborazione della Regione con la Rete Porti Sardegna, realtà storica della portualità turistica dell’isola, è strategica per la promozione del turismo nautico nelle principali occasioni di incontro tra domanda e offerta, e il BOOT è certamente una di queste. La portualità turistica sarda conferma di avere un fortissimo appeal, soprattutto per le imbarcazioni di dimensioni maggiori». Infine, Cuccureddu ha evidenziato l’attenzione suscitata dalla presentazione della prima regata preliminare della 38ª America’s Cup: «Molta curiosità e grande interesse ha suscitato a Düsseldorf la presentazione della regata preliminare della Louis Vuitton America’s Cup. Associare la Sardegna al più importante evento velico del mondo, la più antica competizione sportiva esistente, contribuisce in modo decisivo a posizionare l’isola nel vastissimo mercato internazionale dei velisti».

