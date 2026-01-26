Una domenica ricca di spunti per le formazioni oristanesi che prendono parte al torneo di Promozione regionale di calcio .

Nel girone A il Terralba F. Bellu si impone nel big match di giornata in casa della Villacidrese (1-2 il finale).

La formazione allenata da Daniele Porcu va in vantaggio nel corso del primo tempo, grazie alle marcature di Tosi e La Macchia e resiste nella ripresa, con i padroni di casa che vanno in rete con Atzei, ex di turno.

Con i 3 punti ottenuti nello scontro diretto, i terralbesi conquistano la vetta della classifica (a quota 46 punti, in coabitazione con il Guspini che però deve recuperare, mercoledì in trasferta, la gara contro il Pirri) sorpassando proprio la squadra di Villacidro, che ora insegue ad un punto. Buone notizie anche da Tharros e Arborea.

Gli oristanesi espugnano l’ostico campo della Baunese per 1-2 e conquistano la zona playoff. Tra i biancorossi è decisiva la doppietta firmata da Gianoli (che sale così a 13 gol stagionali). Appaiata alla Tharros, a quota 29 punti, ecco l’Arborea, che ritorna alla vittoria, in casa, contro Uta (2-1).

Ad indirizzare la gara, nel corso del primo tempo, le reti di Szafran e Pibiri. A dimezzare lo svantaggio, per la formazione ospite, il gol di Sartorio nel corso della ripresa. Prezioso successo anche per la Freccia Parte Montis (alla seconda vittoria di fila) che si impone contro la Cannonau Jerzu per 2-0.

Le reti mogoresi nel primo tempo: Cruccas sblocca il risultato, con un pregevole il suo pallonetto, e Alberto Mereu raddoppia. Reti che nel primo tempo potevano essere 3, ma Casula, portiere ospite, è bravo a parare il rigore di Mandis.

Tre punti che permettono all’undici guidato da Giancarlo Boi di ritornare in scia alla zona playout (ora ad una vittoria di distanza). Infine, chiude il quadro del girone la sconfitta del Samugheo, in casa, contro l’Ovodda (0-3). Alla formazione allenata da Giorgio Ferraro è fatale l’ultimo quarto d’ora di gara, parziale nel quale ha subito le 3 reti ospiti (autori Bilea, Ba e Patteri).

Nel girone B doppio stop per Bosa e Ghilarza. I bosani escono sconfitti, in casa, nello scontro diretto contro il Li Punti (0-3). Un KO che riduce a un solo punto di vantaggio il margine dalla zona playout. Perde, in casa del Bonorva, secondo in classifica, anche il Ghilarza (3-1). I ghilarzesi rimangono così a cavallo tra le posizioni che valgono la retrocessione diretta e i playout, a quota 17 punti (pari con lo Stintino).

