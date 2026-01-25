Girone B, Alghero senza freni: ventesima vittoria consecutivaDecisivo il gol di Alessio Virdis
L’Alghero continua la sua marcia trionfale nel girone B di Promozione. La formazione allenata da Mauro Giorico centra la ventesima vittoria in altrettante gare, superando di misura l’Ozierese per 1-0 e confermandosi capolista incontrastata. Decisivo il gol di Alessio Virdis. Lo stop costa caro agli ospiti, che scivolano al terzo posto in classifica.
Ne approfitta il Bonorva, che batte 3-1 il Ghilarza e si porta da solo in seconda posizione. Pareggio spettacolare tra Castelsardo e Usinese, che chiudono sul 2-2: un punto che consente ai rossoblù di agganciare proprio l’Ozierese al terzo posto.
Successo esterno per il Luogosanto, quinta forza del campionato, che espugna il campo del Campanedda con un pirotecnico 3-2. Torna al successo la Macomerese, che supera lo Stintino per 5-3 in una gara ricca di gol. Tre punti anche per il Coghinas, vittorioso per 4-2 sul San Giorgio Perfugas.
In zona bassa della classifica arriva un successo pesante per il Li Punti, che si impone per 3-0 sul campo del Bosa. Colpo esterno anche per il Thiesi, vittorioso per 2-1 contro la cenerentola Tuttavista. Rinviata al 28 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 16, la sfida tra Arzachena e Atletico Bono.