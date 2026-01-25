Una serata che può segnare una svolta, più per il peso emotivo che per la semplice classifica. La Klass Sennori conquista a Porto Torres una vittoria che vale oro contro il Nuovo Basket Aquilano (75-70), abbandona l’ultimo posto solitario della Serie B Interregionale e rimette in moto la corsa salvezza.

I romangini, alla terza affermazione stagionale, agganciano la San Paolo e mandano un segnale forte al campionato, confermando le sensazioni positive emerse dopo il cambio in panchina. L’avvicendamento tra Gabriele Piras e Fabrizio Longano comincia infatti a produrre risposte concrete, in termini di atteggiamento e solidità mentale, anche contro un avversario costruito per stare stabilmente nella zona playoff.

La partita è stata combattuta e intensa sin dalle prime battute. Sennori ha provato a dettare il ritmo già nel primo quarto, trovando un primo margine grazie alle iniziative di Cabras, ma l’Aquilano ha sempre saputo restare agganciato, affidandosi soprattutto ai punti e all’esperienza di Cecchi.

Nel momento decisivo, però, è emerso il carattere dei biancoverdi: dopo i tentativi di allungo e il nuovo riavvicinamento degli abruzzesi, il finale si è trasformato in una sfida di nervi. A spezzare l’equilibrio ci ha pensato Luca Sanna, glaciale nei possessi che hanno indirizzato la gara e lucido anche dalla lunetta nei secondi conclusivi, piegando le ultime resistenze ospiti.

Sennori-N.B. Aquilano 75-70

Klass Sennori: N. Pisano, Cordedda 8, Puggioni 3, Sanna 17, Merella 2, Cabras 16, Tola 4, A. Pisano 4, Busi ne, Hubalek 15, Biolchini 6, Rud ne. Allenatore Longano

Nuovo Basket Aquilano: Ronca 12, Bologna ne, Compagnoni 1, Di Paolo 4, Ianuale 19, Nardecchia 6, Alfonsetti ne, Cecchi 14, Cassar 11, Rita, Tuccella 3. Allenatore D’Addio

Parziali: 21-15; 39-35; 55-49

