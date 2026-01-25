Prima categoria, finisce in parità Accademia Sulcitana- Decimo07Gol di Matta al 25' e di Piras su rigore allo scadere del primo tempo
Finisce in parità (1-1) la gara forse più attesa di tutta la Prima categoria fra la capolista del girone A, l'Accademia Sulcitana e, e l'immediata inseguitrice, il Decimo 07.
I gol di Matta al 25' per la squadra di Decimo e di Piras su rigore allo scadere del primo tempo per la capolista. Grande la prestazione di Grosso portiere dell'Accademia, autore di importanti interventi.
Il Decimo nella ripresa ha cercato con forza il successo con Fiori e Licciardo le cui conclusioni si sono stampate sui legno della porta avversaria. Una partita combattuta e incerta giocata su un campo pesante. Nello stesso girone successo del Tertenia (2-5 ), sul campo del Quartu 2000. Pari (0-0) fra San Vito e Azzurra Monserrato.