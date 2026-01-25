Promozione: Terralba in vetta, cade in casa la VillacidreseCambia la capolista nel girone A: i gol di Lamacchia e Tosi consegnano il primo posto al Terralba
Ancora risultati a sorpresa nel girone A di Promozione. Dopo il pareggio per 1-1 nel derby di ieri tra Vecchio Borgo e Atletico Cagliari, la quarta giornata di ritorno si è completata oggi con diversi verdetti importanti, soprattutto nelle zone alte della classifica.
L’ex capolista Villacidrese cade in casa per 2-1 contro il Terralba, che con questo successo opera il sorpasso e conquista il primo posto. In vetta salgono anche gli oristanesi, ora appaiati al Guspini di Cristian Dessì, vittorioso per 3-2 sul difficile campo del Selargius.
Pareggio a reti inviolate per il Castiadas sul campo del Pirri: un punto che consente ai sarrabesi di restare in scia, a tre lunghezze dalla vetta. Successo interno per l’Arborea, che supera 2-1 l’Uta e si porta al quinto posto, condiviso con i cugini della Tharros, corsari per 2-1 sul campo del Baunei.
In coda arrivano successi pesanti in chiave salvezza: il Tonara supera di misura il Cus Cagliari (1-0), mentre la Freccia Parte Montis si impone per 2-0 sul Jerzu. Segnali di ripresa anche per l’Ovodda, fanalino di coda, che conquista un netto successo esterno per 3-0 sul campo del Samugheo.