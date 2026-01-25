Rugby, l’Amatori Alghero vince col bonusNella nona giornata del gruppo 2, il XV di coach Anversa vince 29-25 sul campo dell'Amatori&Union Milano
Nella nona giornata del gruppo 2 di Serie A, l'Amatori Rugby Alghero sbanca per 29-25 il campo dell'Amatori&Union Milano e porta a casa cinque punti buoni per la classifica.
AMATORI&UNION MILANO-AMATORI ALGHERO 25-29.
Amatori&Union Milano: Crepaldi (74' Amicucci), Parrino, Ronza, Riva, Nicolosi (52' R. Curti), Pavolini, Fontana (41' Tesser), R. Pavesi, D. Grossi (52' Marroccoli), Signorelli, Carozzo (74' Achil), Proietti, Mastropasqua (67' N. Pavesi), Guidetti (58' F. Rolla), T. Rolla (42' V. Curti). Coach Grangetto.
Amatori Alghero: Mazzone, Delrio, Steenkamp, Serra, Russo, Anversa (41' Wright), Tancredi, Canulli, Lenoci, Pedroni, Kone, D'Ambola Riera, Muciaccia (58' Marchetto), Shelqeti, Ruijgrok. Coach Anversa.
Arbitro: Vagnarelli di Milano.
Punti: 11' calcio piazzato Steenkamp; 17' meta Guidetti, trasforma Riva; 20' m. Delrio; 25' m. D. Grossi, tr Riva; 35' m. Mastropasqua; 40' cp. Riva; 44' cp Riva; 48' m. Russo, tr. Steenkamp; 51' m. Lenoci, tr Steenkamp; 60' m. Russo, tr Steenkamp.