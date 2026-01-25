Una vittoria che vale doppio, perché interrompe il digiuno e perché arriva in una giornata avara di soddisfazioni per il basket femminile isolano. È la Sardegna Marmi Cagliari a regalare l’unico sorriso sardo nel turno di Serie A2 Femminile: al PalaRestivo le virtussine superano con autorità Salerno (86-64), dopo che ieri CUS Cagliari e San Salvatore Selargius erano state protagoniste di due sconfitte nette davanti al proprio pubblico.

Per la squadra biancoblù è una boccata d’ossigeno vera, dopo un mese e mezzo complicato e quattro stop consecutivi che avevano appesantito classifica e umore. Contro Salerno la risposta è stata immediata e concreta: partita indirizzata fin dalle prime battute, con un approccio aggressivo e una fluidità offensiva che ha fatto subito la differenza. Il primo quarto, chiuso con un margine già consistente, ha di fatto segnato il destino del match.

Le campane non sono mai riuscite a rientrare realmente in partita e la Sardegna Marmi ha potuto gestire senza affanni, allungando progressivamente grazie alla qualità e alla continuità di Zieniewska e Nativi, tra le più incisive. Il successo consente alle cagliaritane di allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria e di insediarsi all’ottavo posto, quello che vale l’accesso ai playoff.

Virtus Cagliari-Salerno Basket 86-64

Sardegna Marmi CA: Naczk 2, Zieniewska 17, El Habbab 4, Corda 13, Nativi 22, Gallus, Pasolini 4, Mattera 7, Tykha 14, Pellegrini Bettoli 3, Anedda. Allenatore Staico

Salerno Basket: Valentino 2, Gatti 15, Guerrieri 8, Pandori 8, Pupkeviciute 21, Pappagallo ne, D’Amico ne, Martines 1, Scolpini, Jacimovic 9. Allenatore Di Lorenzo

Parziali: 26-8; 41-28; 60-45

