Dopo il passo falso di Empoli nel turno infrasettimanale, la Nuova Icom San Salvatore si prepara a un nuovo impegno esterno. Sabato alle 16 le giallonere saranno di scena al PalaGiordani di Milano per affrontare il Sanga, co-capolista del Girone A di Serie A2 Femminile insieme a Costa Masnaga.

La formazione selargina spera di recuperare Angela Juhasz, assente a Empoli per un colpo alla spalla subito nella sfida interna con Costa Masnaga. Il Sanga Milano, reduce dal successo esterno contro Moncalieri per 76-64 con 21 punti di Toffali e 18 di Marinkovic, conferma di essere tra le squadre più temibili del girone, forte di otto vittorie in dieci gare e del secondo miglior attacco con 71,8 punti di media.

L’assistant coach Nicola Massa fa il punto sul momento della squadra: «Stiamo attraversando un periodo molto intenso, con partite ogni tre o quattro giorni. La sconfitta di sabato contro Costa Masnaga può aver lasciato il segno, e l’assenza di Juhasz ci ha tolto un riferimento importante, sia tecnico sia tattico. Abbiamo iniziato la partita con D’Angelo già con due falli. Non è mai semplice viaggiare nella Penisola durante la settimana, ma va dato merito a Empoli, che ha disputato una gara di grande qualità, tirando con ottime percentuali».

Sul prossimo impegno, Massa aggiunge: «In una stagione possono capitare passaggi a vuoto, ma ora dobbiamo resettare, compattarci e tirare fuori il carattere che queste ragazze hanno già dimostrato di avere. Sabato affronteremo una squadra forte, con individualità di spicco: lo scorso anno hanno guidato la classifica per tutta la stagione e quest’anno stanno confermando il loro valore. Non sarà facile, ma tutto il gruppo è determinato a disputare una buona partita».

© Riproduzione riservata