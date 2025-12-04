La Serie C Unica di basket maschile torna in campo nel weekend con l'ultimo turno del girone d'andata. La prima palla a due arriverà sabato, alle 17.30, con la Torres impegnata tra le mura amiche del PalaSimula di Sassari contro la Ferrini Pisano Arredamenti, ultima con un solo successo raccolto fin qui.

Un'ora più tardi (18.30) il Sant'Orsola Sassari vice capolista andrà a far visita ai Demones Ozieri: trasferta ostica per gli arancioneri, che per venire a capo di un avversario insidioso (e reduce dalla vittoria nel recupero contro la Dinamo Academy) faranno leva sul talento offensivo di Luca Sanna, miglior marcatore del campionato con oltre 31 punti di media.

Alle 19 toccherà alla Sirius Nuoro, appaiata al secondo posto proprio con il Tavoni: al PalaConi arriverà la Dinamo Academy, che prima della pausa per la Next Gen Cup era riuscita a issarsi fino alle posizioni di vertice, guidata dai canestri di Meschini, Re e Cipriano.

A chiudere il quadro del sabato (ore 20) sarà la capolista Calasetta, impegnata a Sassari contro l'Aurea.

L'unico match domenicale andrà in scena al PalaEsperia di Cagliari, dove un'Olimpia in grande forma proverà ad allungare la sua serie positiva a spese di una Scuola Basket Carbonia in crisi di risultati da diverse settimane. Riposa l'Antonianum.

Classifica: Calasetta 14, Nuoro, Olimpia e Sant'Orsola 12, Antonianum e Dinamo Academy 10, Ozieri e Torres 8, Aurea 6, Carbonia 4, Ferrini 2.

