Promozione, sabato l’anticipo Selargius-Atletico CagliariDomenica le altre gare con lo scontro fra le capoliste Guspini e Castiadas. Nel girone B l’Alghero fa visita al Castelsardo
La quattordicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, si aprirà sabato con l’anticipo tra Selargius e Atletico Cagliari, fischio d’inizio alle 17.
Domenica, oltre al big match Guspini–Castiadas, si giocheranno alle 15: Arborea–Baunese, Jerzu–Terralba, Cus Cagliari–Vecchio Borgo Sant’Elia, Freccia Parte Montis–Tharros, Samugheo–Pirri, Tonara–Villacidrese e Uta–Ovodda.
Sabato alle 15 va in scena anche la 14esima giornata del girone B. La dominatrice incontrastata del campionato, l’Alghero, ancora a punteggio pieno, fa visita al Castelsardo, formazione in piena zona playout.
Alle spalle della capolista, il Bonorva, attuale seconda forza del torneo, ospita il Tuttavista, ancora fermo a quota zero. L’Usinese, terza in classifica, cerca riscatto, dopo la sconfitta con l'Alghero, tra le mura amiche contro il Li Punti.
Trasferta impegnativa per la Macomerese, attesa al Biagio Pirina di Arzachena. I padroni di casa vanno a caccia di punti pesanti per avvicinarsi alla zona playoff. Il Coghinas riceve il Bosa.
Completano il programma Campanedda–Thiesi, Ghilarza–San Giorgio Perfugas e Luogosanto–Stintino. Posticipata alle 16 la sfida Atletico Bono–Ozierese.