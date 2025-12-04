Ancora una partenza fra le fila del Carbonia, ma si registra anche un nuovo arrivo: oggi la formazione mineraria che disputa il campionato di Eccellenza ha dovuto registrare la rescissione del contratto anche del centrocampista Mario Artese dopo che la settimana scorsa aveva deciso analogo provvedimento Matteo Nannini. Tuttavia oggi il Carbonia ha in rosa un nuovo giocatore. Contestualmente alle operazioni in uscita, la società ha difatti acquisito le prestazioni dell’argentino Lautaro Maximiliano Barrenechea. Il centrocampista argentino, classe 2002, si aggregherà questa sera alla rosa del Carbonia e sarà a disposizione dell'allenatore Graziano Mannu e di tutto lo staff.

© Riproduzione riservata