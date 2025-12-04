Eccellenza, 13esima giornata: riflettori su Tempio–Atletico UriEcco tutte le partite in programma domenica
Domenica alle 15 va in scena la 13ª giornata del campionato di Eccellenza. I riflettori sono puntati sul “Nino Manconi” di Tempio, dove la capolista di Giuseppe Cantara ospita l’Atletico Uri, avversario affrontato appena mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, vinta nettamente dai galletti. Si annuncia comunque una gara diversa, con i giallorossi di Massimiliano Paba determinati a mettere in difficoltà i biancoblù.
L’Ilvamaddalena sarà impegnata sul campo del Buddusò, mentre al “Frogheri” di Nuoro la Nuorese ospiterà il Tortolì di Franco Giordano. Match di alta quota anche al Lixus di Lanusei, dove gli uomini di Alberto Piras affronteranno l’Ossese, sfida tra due delle formazioni più in forma del momento.
A Settimo San Pietro, il fanalino di coda Sant’Elena riceve l’ostico Taloro Gavoi. La Ferrini Cagliari è attesa a Carbonia, mentre l’Iglesias farà visita al Santa Teresa. Completa il programma Villasimius–Calangianus.