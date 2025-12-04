L’Olbia dà il benvenuto ad Andrea Congiu: l’esperto difensore ha firmato stasera il contratto che lo lega al club gallurese, impegnato nel campionato di Serie D, e sarà a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin per la trasferta di sabato sul campo della vice capolista Trastevere.

“Difensore centrale classe ’93, Andrea Congiu arriva all’Olbia portando con sé un bagaglio di esperienza imponente per la categoria: 295 gare in Serie D con 25 reti, oltre 50 presenze in Eccellenza e una carriera costruita con serietà e rendimento nelle maglie di Lanusei, Arzachena, Torres, Atletico Uri, Città di Marino, Francavilla Sinni, Tre Pini Matese, Locri, Orvietana, Rieti e altre realtà prestigiose”, ricorda il post pubblicato sui profili social dell’Olbia Calcio.

“Andrea vestirà la maglia numero 25 – si legge ancora – pronto a mettere la propria esperienza al servizio del gruppo e a dare tutto per i nostri colori. Benvenuto Andrea, non vediamo l’ora di vederti in campo!”.

