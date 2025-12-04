Enrico Boemo e Mariateresa Solinas si aggiudicano il Torneo Rodeo di tennis maschile e femminile di Quarta categoria organizzato sui campi del Tc Alghero.

Nelle tre giornate di gioco, sono scesi in campo 37 atleti nel tabellone maschile e cinque nel femminile, diretti dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Giovanni Delogu.

Derby algherese nella finale maschile, con Boemo che ha superato 5-4, 4-1 Antonio Pisano.

Nel femminile, vittoria per Solinas, che l'ha spuntata 2-4, 4-2, 10-8 su Ariel Contini (Tc Alghero).

Il prossimo torneo Rodeo, che varrà come ultimo torneo del 2025 sul green set algherese, è in programma da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.

