Tennis, Boemo e Solinas vincono il Rodeo ad AlgheroSuccesso per l'alfiere del circolo ospitante e per la portacolori del Tc Ittiri
Enrico Boemo e Mariateresa Solinas si aggiudicano il Torneo Rodeo di tennis maschile e femminile di Quarta categoria organizzato sui campi del Tc Alghero.
Nelle tre giornate di gioco, sono scesi in campo 37 atleti nel tabellone maschile e cinque nel femminile, diretti dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Giovanni Delogu.
Derby algherese nella finale maschile, con Boemo che ha superato 5-4, 4-1 Antonio Pisano.
Nel femminile, vittoria per Solinas, che l'ha spuntata 2-4, 4-2, 10-8 su Ariel Contini (Tc Alghero).
Il prossimo torneo Rodeo, che varrà come ultimo torneo del 2025 sul green set algherese, è in programma da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.