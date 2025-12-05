Basket Regionale, le sfide del weekend
Partirà nella giornata di domani il lungo weekend di partite nei campionati cestistici regionali.
Serie B Femminile. La due prime della classe in campo domenica: la Mercede andrà a far visita alla Pallacanestro Nuoro, l’Astro, invece, ospita Su Planu. Tutte le gare della nona giornata di andata: Il Gabbiano-Elmas, domani ore 20; Astro-Su Planu, domenica ore 18; Pallacanestro Nuoro-Mercede Alghero, domenica ore 19; San Salvatore-Antonianum, domenica ore 17. Riposa Fenix Sassari.
Divisione Regionale 1. La capolista CUS Cagliari chiuderà il quadro della decima di andata sul campo dell’Assemini, domenica. Il CMB Porto Torres, invece, domani ospita l’Atletico Cagliari. Il programma completo: San Sperate-Genneruxi, domani ore 18.30; CUS Sassari-Sinnai Basket, domani ore 18; Basket Mogoro-Elmas, domani ore 18.30; Astro-SAP Alghero, domani ore 18.30; CMB Porto Torres-Atletico Cagliari, domani ore 19.30; Santa Croce Olbia-Ferrini, domenica ore 18.30; Basket Assemini-CUS Cagliari, domenica ore 20.30.
Divisione Regionale 2. Al sud è partita la nona giornata del girone di andata con l’anticipo vinto da La Casa del Sorriso contro Settimo, mentre al nord è al via il girone di ritorno. Il quadro delle partite. Sud: La Casa del Sorriso-Settimo 64-50; Basket Iglesias-Azzurra Oristano, domani ore 19.45; Carloforte-Serramanna, domani ore 19; Antonianum-Condor Monserrato, domani ore 19.15; Primavera-Cagliari Basket, domenica ore 20; CUS Cagliari-Marrubiu, domenica ore 19; Beta-Genneruxi, giovedì ore 21; Carbonia-Il Gabbiano (24/03). Nord. Girone A: Sennori-Arzachena, domenica ore 19.30; Accademia Olmedo-Nova Pallacanestro, domenica ore 18.30; Mercede Alghero-Olimpia Olbia, domenica ore 16; Virtus Olbia-Masters Sassari, domenica ore 19. Girone B: CMB Porto Torres-S. Elene, domani ore 17; Pallacanestro Nuoro-Basket Ghilarza, domani ore 16; Ichnos Nuoro-Dinamo 2000, domani ore 18; Shardana Basket-Macomer 2.0, domenica ore 18.