Migliori dell’Eccellenza: Vinci allunga in vettaIl giocatore della Ferrini guida la classifica con 12 punti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non si ferma la corsa di Matteo Vinci della Ferrini Cagliari nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Il centrocampista rossoblù conquista il suo dodicesimo punto grazie al voto ottenuto nella vittoria contro il Villasimius, consolidando così il primato.
Resta in scia Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, che con il voto assegnato dal tecnico dell’Ilvamaddalena, Sandro Acciaro, sale a quota undici. Continua a brillare anche Alessandro Cadau della Nuorese, che ottiene il suo nono punto grazie a un’ottima prestazione contro l’Ossese, nonostante la sconfitta dei barbaricini.
Rimane fermo a otto punti il portiere del Villasimius, Matteo Forzati. Sale invece a sette Filippo Carraro della Nuorese, che raggiunge Ousmane Balde (Buddusò), Andrea Porcheddu (Carbonia) e Diego Humberto Di Pietro (Ossese).
Classifica aggiornata
12 punti: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari)
11 punti: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa)
9 punti: Alessandro Cadau (Nuorese)
8 punti: Matteo Forzati (Villasimius)
7 punti: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Filippo Carraro (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese)
6 punti: Ablaye Faye (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Fabricio Alvarenga, Nicolas Capellino (Iglesias); Vittorio Attili, Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Fabio Cocco (Nuorese); Mattia Gueli (Ossese); Alessandro Mancusi, Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauricio Bringas, Adam Idrissi (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius)
5 punti: Giovanni Piga, Nicolas Ricci (Atletico Uri); Raffaele Sambiagio (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Valentin Adrian Alvarez, Mario Esposito (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Nicola Mereu, Gabriel Silva Pereira, Federico Usai (Lanusei); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Mauro Martin Castro, Simone Sau (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi, Jacopo Malesa (Tempio)